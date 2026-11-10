El código QR en la cédula de identidad permitirá denunciar posibles casos de corrupción

A través del código QR de la cédula, se puede denunciar actos de corrupción.

En Ecuador se podrá reportar posibles actos de corrupción e irregularidades en las instituciones públicas mediante el escaneo de un código QR incorporado en la cédula de identidad.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y participación ciudadana, indicó la Dirección General del Registro Civil

La medida se concretó este martes 10 de noviembre de 2026, tras la firma de un convenio de cooperación entre esa institución y la Secretaría General de Integridad Pública. El acto se realizó en el Palacio de Carondelet, en Quito.

🪪A través del código QR de la cédula ahora puedes denunciar actos de corrupción. El Gobierno Nacional, a través del Registro Civil y la Secretaría de Integridad Pública, incorpora el botón "Más Integridad" en el código QR de tu cédula de identidad. https://t.co/g5d8AF40oU https://t.co/EbnFH25T0N — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) November 10, 2026

Con este mecanismo, las personas solo deberán escanear el código QR ubicado en la parte posterior de la cédula para acceder a una herramienta que les permitirá alertar sobre posibles irregularidades en los servicios y entidades del Estado.

Jorge Osorio Guarderas, director general del Registro Civil, destacó que esta alianza busca fortalecer la lucha contra la corrupción mediante el trabajo conjunto de las instituciones y la participación de la ciudadanía.

El alto funcionario del Registro Civil indicó que "la cédula facilitará el acceso a mecanismos de transparencia y participación".

Según información de esa entidad, más de 13,5 millones de ciudadanos cuentan actualmente con la cédula de policarbonato azul, que cuenta con el código QR.