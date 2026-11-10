Asamblea aprueba con 138 votos la licencia solicitada por Daniel Noboa

La Asamblea Nacional aprobó con 138 votos a favor la licencia presidencial solicitada por Daniel Noboa.

La decisión se tomó durante la sesión del Pleno de este martes 10 de noviembre de 2026, luego de que se conociera oficialmente el pedido enviado por el Ejecutivo.

La Secretaría General de la Asamblea recibió la solicitud el domingo 8 de noviembre. El documento fue enviado desde la Presidencia de la República y se relaciona con el proceso de elecciones seccionales y del Cpccs que se desarrolla en el país.

Durante la sesión, el secretario de la Asamblea dio lectura al oficio N.º T.213-SGJ-26-0415, mediante el cual el presidente formalizó su pedido de licencia ante el Legislativo.

¿En qué normas se amparó el pedido de Noboa?

Para presentar la solicitud, Noboa citó el artículo 146 de la Constitución, en su primer inciso, y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con estos argumentos, el Ejecutivo pidió que la Asamblea conociera y resolviera el requerimiento.

La solicitud también está relacionada con el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese cronograma establece que las elecciones seccionales y la elección de vocales del Cpccs se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

Con los 138 votos registrados, el Pleno dio paso a la licencia presidencial.