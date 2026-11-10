El ciclista Jhonathan Narváez fue condecorado en la Asamblea Nacional por su trayectoria deportiva

La Asamblea Nacional condecoró al ciclista Jonathan Narvaez por su trayectoria deportiva.

El ciclista ecuatoriano Jhonathan Narváez fue condecorado este martes 10 de noviembre de 2026 en la Asamblea Nacional, en Quito.

El integrante del equipo Ineos Granadiers recibió la distinción Vicente Rocafuerte al Mérito Deportivo por su trayectoria deportiva y su brillante participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026 en Montreal, Canadá.

En la competencia internacional, Narváez terminó en el puesto 36 de la prueba de ruta y fue el único representante ecuatoriano.

El ciclista oriundo de Sucumbíos también se destacó en el Giro de Italia 2026, al proclamarse ganador de tres etapas.

"Hay que trabajar para ganar las cosas" Jhonathan Narváez, ciclista ecuatoriano.

También obtuvo la victoria en la tercera etapa del Tour de Suiza. Se quedó con el séptimo puesto en la clasificación general del Tour de Guangxi y el noveno en el Gran Piemonte y la Tre Valli Varesine.

Tras recibir la condecoración, Narváez manifestó su alegría y aseguró que sus objetivos siguen claros. "Tengo muchos años de carrera deportiva así que tengo que seguir enfocado", dijo.