Encuesta: 49,49% desaprueba la gestión de Daniel Noboa, según Click Research

La gestión de Daniel Noboa tiene 62,50% de desaprobación

Un estudio de Click Research de septiembre de 2026 señala que el 49,49% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Daniel Noboa, frente al 43,48% que la aprueba.

Otro 6,63% respondió que no sabe o no responde.

Los porcentajes forman parte del estudio cuantitativo sobre opinión pública realizado por Click Research en septiembre de 2026.

Relaciones internacionales, entre los principales aciertos

En la evaluación de los aspectos positivos del Gobierno, las relaciones internacionales alcanzan el 31,58%, convirtiéndose en el rubro más mencionado.

Le siguen los bonos y ayudas sociales, con 16,07%, y la generación de empleo, con 12,71%.

La lista de aciertos continúa con educación, con 10,89%; manejo de la economía, con 9,74%; y obras e infraestructura, con 5,39%.

Estos porcentajes corresponden a las respuestas recogidas por la firma dentro de su evaluación de la gestión presidencial.

La inseguridad encabeza los desaciertos señalados

Entre los problemas atribuidos a la gestión de Noboa, el incremento de la inseguridad aparece en primer lugar, con 25,58% de las respuestas.

Después están el aumento de impuestos, con 12,70%, y la falta de empleo, con 12,12%.

También aparecen como desaciertos el alto costo de vida, con 8,93%; el manejo de la salud, con 8,42%; el manejo de la economía, con 7,88%; y los apagones, con 5,13%.

¿Cuáles son los principales aciertos y desaciertos?

Aciertos percibidos en la gestión presidencial:

Acierto Porcentaje Relaciones internacionales 31,58% Bonos y ayudas sociales 16,07% Generación de empleo 12,71% Educación 10,89% Manejo de la economía 9,74% Obras e infraestructura 5,39%

Desaciertos percibidos en la gestión presidencial:

Desacierto Porcentaje Incremento de la inseguridad 25,58% Aumento de impuestos 12,70% Falta de empleo 12,12% Alto costo de vida 8,93% Manejo de la salud 8,42% Manejo de la economía 7,88% Apagones 5,13%

La Asamblea Nacional también registra mayoría de desaprobación

El estudio también consultó sobre la opinión ciudadana de la Asamblea Nacional. De acuerdo con los datos entregados por Click Research, el 64,06% de los encuestados desaprueba su gestión, mientras que el 21,30% la aprueba.

El 14,64% respondió que no sabe o no responde.

Fuerzas Armadas y Policía registran mayores niveles de aprobación

En la comparación incluida en el reporte, las Fuerzas Armadas alcanzan 75,98% de aprobación y la Policía Nacional, 69,49%.

El IESS registra 36,56%, mientras que la aprobación de la gestión presidencial se ubica en 30,44%.