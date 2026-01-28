Noboa suspende agenda en Panamá y retorna por un asunto 'de emergencia' a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, retornó al país la noche de este miércoles 28 de enero por un asunto "de emergencia" y canceló el resto de la agenda que tenía este miércoles y jueves en Ciudad de Panamá.

Noboa participaba en el Foro Económico Internacional que organiza en el país centroamericano el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y tenía previsto reunirse con empresarios y líderes de la región este jueves 29.

El embajador de Ecuador en Panamá, Pascual Del Cioppo, explicó en declaraciones al canal panameño TVN que se trata de "un tema de Estado, de emergencia", que obligó a Noboa a "suspender sus dos días que iba a estar aquí en el foro de la CAF".

El diplomático no especificó el motivo que llevó al mandatario a volver a Ecuador tras llevar pocas horas en Panamá y adujo que "es una cuestión de emergencia de propios manejos del señor presidente".

"Está ausente, pero está aquí la mitad de su gabinete presentes conmigo, están todos los principales ministros como la canciller (Gabriela Sommerfeld), dijo el embajador.

La partida anticipada de Noboa fue confirmada a Teleamazonas por fuentes diplomáticas ecuatorianas, mientras que la agenda del jefe de Estado en Panamá ha sido borrada en redes sociales.

Noboa en el foro de CAF

Noboa participó en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional, en el que abogó por "una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos, (…) donde exista un respeto inquebrantable, dando seguridad y tranquilidad máxima a nuestros ciudadanos”.

Noboa calificó como uno de los logros más importante de su administración que el índice de pobreza se haya reducido en su gestión de 28% a 21,4%, el valor más bajo de la historia del país.

En el mismo foro coincidió con el presidente colombiano Gustavo Petro, sin que se haya conocido alguna interacción entre ambos para tratar la guerra comercial en la que se han enzarzado ambos países a iniciativa del presidente ecuatoriano, con aranceles del 30%, suspensión de la exportación de electricidad de Colombia a Ecuador y sanciones al transporte del crudo colombiano por oleoductos ecuatorianos.

La agenda eliminada de los canales públicos de la Presidencia contemplaba la inauguración del pabellón de Ecuador en el recinto de la feria, además de reuniones con el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados; el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Giorgio Silli; y el presidente de la aerolínea panameña Copa, Stanley Motta.