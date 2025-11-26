Daniel Noboa se reunió con el Procurador Antimafia de Italia en el Palacio de Carondelet

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, la mañana de este miércoles 26 de noviembre del 2025 en el Palacio de Carondelet, en Quito.

La reunión tuvo como principal objetivo "fortalecer la cooperación en seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional y lavado de activos" en Ecuador, detalló la Presidencia.

Noboa y Melillo se encuentran cuatro meses después de su reunión en Italia. En aquel momento se planteó trabajar en un programa de formación en conjunto para Fiscales y Policías de Ecuador y otros funcionarios que son parte de la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

También, el Primer Mnadatario y el funcionario italiano acordaron en fortalecer la cooperación en el marco de las acciones del Gobierno de Ecuador para luchar contra el crimen organizado en el marco del conflicto armado interno.

Melillo ha sido fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia desde el 2022. El magistrado de 61 años dirigió anteriormente la Fiscalía más grande de Italia, en Nápoles. Estuvo a cargo de la lucha contra la Camorra, organización mafiosa con sede en la región del sur de Italia.