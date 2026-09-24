Daniel Noboa se reunió con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania en la ONU

El presidente de Ucrania y el de Ecuador se reunieron en el marco de la Asamblea de la ONU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió el miércoles 23 de septiembre con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Tras el encuentro, Zelenski informó en su cuenta de X que espera continuar el diálogo bilateral con Ecuador con mayor detalle. El mandatario ucraniano también señaló que su país tiene propuestas que ofrecer a los países latinoamericanos que lo apoyan.

"Ucrania tiene mucho que ofrecer a los países latinoamericanos que nos apoyan, en materia de seguridad y otros ámbitos", señaló Zelenski.

El encuentro ocurrió el mismo día en que ambos mandatarios participaron en el debate general de la Asamblea General de la ONU.

Noboa planteó tres acciones contra el crimen organizado

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Noboa centró parte de su discurso en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

El mandatario ecuatoriano presentó tres propuestas:

Crear un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado.

para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado. Establecer una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.

entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Incorporar al crimen organizado transnacional como una prioridad dentro de la iniciativa ONU80 para la prevención de conflictos.

Noboa sostuvo que las redes criminales operan más allá de las fronteras y que la respuesta también debe ser coordinada entre países.

"Es inadmisible que las organizaciones criminales cooperen entre sí con mayor eficacia que los estados, esa es la realizad que las Naciones Unidas deben reconocer y asumir", señaló Noboa en su discurso.