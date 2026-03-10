Daniel Noboa llegó a Chile y se reunió con el presidente electo José Antonio Kast

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Ecuador Daniel Noboa este martes 10 de marzo del 2026.

Según la agenda oficial, Noboa mantuvo tras su llegada a Chile una reunión bilateral con Kast.

Durante el encuentro, Noboa felicitó al mandatario chileno, quien este miércoles iniciará oficialmente su período presidencial. En este contexto, reiteró la voluntad del Ecuador de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

Según la Cancillería, los mandatarios abordaron diversos temas de interés común, entre ellos los desafíos en materia de seguridad, intercambio comercial, agenda ambiental, defensa de la democracia, movilidad humana y cooperación bilateral.

Encuentro con el Rey de España

Para el miércoles, está previsto que Noboa se reúna con el rey de España, Felipe VI, antes de asistir a la investidura del gobernante electo, José Antonio Kast.

Tras la cita mañana con el rey de España -cuyos temas a tratar no se han detallado- Noboa asistirá a la ceremonia de transmisión de mando, participará del almuerzo ofrecido por Kast y en el saludo y recepción de las delegaciones oficiales extranjeras al flamante gobernante.

Además de Noboa -que regresará a Ecuador el mismo miércoles- a la ceremonia de investidura del ultraderechista acudirán autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

También han confirmado su participación la líder opositora venezolana María Corina Machado y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Noboa fue de los primeros en felicitar a Kast tras ganar las elecciones del pasado 14 de diciembre, y en un mensaje publicado en la red social X afirmó que se abría "una nueva etapa para Chile y para la región".

Días después, Kast visitó a Noboa en Quito y habló con él sobre su propuesta de crear un "corredor humanitario" que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela y sobre el trabajo coordinado que pueden tener para enfrentar al crimen organizado trasnacional.

Noboa y Kast también coincidieron el sábado pasado en la cumbre convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami, a la que asistieron otros líderes de derecha de la región, y en la que se anunció la creación de una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.