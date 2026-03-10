Esta es la agenda que cumplirá el presidente Noboa en Chile

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su arribo a Estados Unidos en el penúltimo viaje que realizó.

El presidente Daniel Noboa estará en Chile desde este martes 10 de marzo del 2023 para participar de la investidura de José Antonio Kast como nuevo mandatario de ese país.

Está previsto que este martes mantenga una reunión bilateral con Kast en horas de la tarde y posteriormente se reunirá con Susana Cordeiro, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Según la agenda difundida por la Secretaría de Comunicación, el miércoles 11 de marzo tendrá una reunión con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI.

Luego participará en la ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial y Toma de Juramento del nuevo Gabinete presidencial de Chile.

En ese mismo marco, luego estará presente en un almuerzo ofrecido por Kast y su esposa en el Palacio Presidencial. Por la tarde se prevé que retorne al país.