Marco Rubio visitará Ecuador y se reunirá con Daniel Noboa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, como parte de una gira regional que también incluye Colombia y Perú.

Durante su paso por Ecuador, Rubio se reunirá con el presidente Daniel Noboa, confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos este viernes 4 de septiembre.

¿Qué temas abordará Marco Rubio?

La gira estará enfocada en fortalecer las relaciones de Estados Unidos con los tres países.

Uno de los principales temas será una mayor cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, considerado por Washington como una amenaza para el hemisferio.

Además, Rubio abordará los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú.

El Departamento de Estado señaló que durante el viaje el secretario reafirmará el compromiso de la administración de Donald Trump con un hemisferio occidental “seguro, próspero y democrático”.

Segunda visita de Rubio a Ecuador en un año

Esta será la segunda visita de Marco Rubio a Ecuador en aproximadamente un año. En septiembre de 2025, el secretario de Estado también llegó al país y mantuvo un encuentro con Noboa.

Desde entonces, Ecuador y Estados Unidos han reforzado su cooperación, especialmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La nueva visita ocurre además después de operaciones coordinadas entre ambos países contra estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

Una gira por tres países

Rubio también se reunirá con el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia y con el Gobierno de Keiko Fujimori en Perú.

En Colombia, la agenda incluirá además el apoyo de Estados Unidos para la respuesta y recuperación tras el terremoto que afectó al país en agosto.