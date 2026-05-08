Instituto Geofísico capta expulsión de material en el volcán El Reventador
El Instituto Geofísico captó una intensa emisión de rocas desde el volcán Reventador ubicado en la provincia de Napo.
Fotografía obtenida por la cámara ubicada en el sector Copete, en el volcán El Reventador.
08 may 2026 - 16:18
El Volcán El Reventador continúa presentando alta actividad eruptiva y este viernes registró una importante expulsión de rocas y material volcánico.
La emisión fue captada por una de las cámaras de monitoreo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ubicada en el sector Copete, cerca del volcán.
Las imágenes muestran una densa nube de gases y ceniza acompañada por el descenso de material caliente por los flancos del coloso, uno de los más activos de Ecuador.
El Instituto Geofísico mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento del volcán y recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante posibles cambios en la actividad eruptiva.
