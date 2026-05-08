FIFA: Infantino explica los precios récord de las entradas para el Mundial 2026

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, no ha esquivado la polémica. Ante la creciente ola de críticas por el costo histórico de las localidades para la próxima cita mundialista, el presidente de la FIFA ha salido al paso para justificar lo que muchos consideran precios prohibitivos.

Lejos de retroceder, el máximo mandatario del fútbol mundial argumentó que estos ingresos récord no son un fin en sí mismo, sino la herramienta necesaria para financiar el desarrollo del deporte en las federaciones más pequeñas.

"Tenemos que analizar el mercado", dijo, según ESPN. “Y estamos en un mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo. Por lo tanto, debemos aplicar precios acorde”

Infantino justificó los precios señalando una demanda sin precedentes de 500 millones de solicitudes diez veces más que en los dos Mundiales anteriores y destacó que el 25% de las entradas de primera fase se mantuvo por debajo de los 300.

"En Estados Unidos, también está permitida la reventa de entradas, así que si las vendiéramos a un precio demasiado bajo, se revenderían a un precio mucho más alto. De hecho, aunque algunos digan que nuestros precios son elevados, terminan en el mercado de reventa a un precio aún mayor, más del doble del nuestro", manifestó Infantino.

En los últimos días también se difundió que no hay gran demanda de las entradas y que tampoco la capacidad hotelera ha tenido gran demanda.

"Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten US$ 2 millones", dijo Infantino, según The Guardian.

"Y, en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. Y si alguien compra una entrada para la final por US$ 2 millones, yo personalmente le llevaré un pancho y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia".