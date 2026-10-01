CNE prevé alquilar generadores eléctricos ante riesgo de cortes durante las elecciones de 2026

José Cabrera, presidente del CNE, durante el sorteo de los candidatos del Cpccs este jueves 1 de octubre del 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara un respaldo eléctrico para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), previstas para el 29 de noviembre de 2026, ante el escenario energético que atraviesa Ecuador.

El presidente del CNE, José Cabrera, informó este jueves 1 de octubre que el organismo prevé alquilar generadores eléctricos y adquirir Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

La decisión se anunció durante el sorteo de los candidatos que aparecerán en la papeleta del Cpccs.

Los equipos estarán destinados principalmente a las delegaciones provinciales electorales, instalaciones que adquieren especial importancia después del cierre de las urnas, cuando comienza el procesamiento de los resultados y el escrutinio, dijo Cabrera.

El presidente del CNE señaló que el organismo también mantiene conversaciones con las empresas eléctricas para reducir los riesgos durante la jornada electoral, detalla el portal Primicias.

Sin embargo, indicó que el CNE adoptará medidas adicionales de respaldo ante posibles inconvenientes con el suministro.Elecciones coinciden con el estiaje en Ecuador

La preparación del CNE ocurre mientras el sistema eléctrico enfrenta una reducción de los caudales de las principales centrales hidroeléctricas.

Este 1 de octubre, el embalse de Mazar, principal reserva del complejo Paute Integral, se encontraba en 2.131,5 metros sobre el nivel del mar, 21,5 metros por debajo de su nivel máximo de 2.153 metros.

La disminución de agua también afecta a Coca Codo Sinclair. Entre la medianoche y las 11:00 de este jueves registró un caudal promedio de aproximadamente 166 metros cúbicos por segundo, con una generación media cercana a 690 MW durante ese período.

La situación llevó al Gobierno a extender hasta 72 horas la desconexión extraordinaria de las empresas de alto consumo eléctrico, pertenecientes a los segmentos Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2.