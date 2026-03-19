Dos presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en Machala

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional en Machala dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, según informó el ministro del Interior, John Reimberg este jueves 19 de marzo del 2026.

La intervención se realizó mediante un allanamiento a un inmueble donde los uniformados encontraron armas de fuego, municiones y artefactos explosivos que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido destinados a actividades delictivas como extorsión, intimidación y homicidios.

Los aprehendidos fueron identificados como H. M. Abraham Isaac, de 28 años, y S. P., Alfredo José, de 24 años, ambos de nacionalidad venezolana. Según información preliminar, los sospechosos estarían además implicados en el atentado con explosivos registrado el pasado 11 de marzo en un centro nocturno de la ciudad.

Las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Sao Box”, lo que evidenciaría conexiones entre estructuras criminales que operan en la provincia de El Oro.

Durante el operativo, la Policía decomisó tres armas de fuego calibre 9 milímetros, tres alimentadoras, tres municiones, siete cápsulas explosivas y tres terminales móviles, los cuales fueron ingresados bajo cadena de custodia como parte de los indicios asociativos del caso.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en el marco del proceso legal correspondiente.