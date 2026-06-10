Miembros de Juntas Receptoras del Voto pueden cobrar su compensación hasta el 2 de julio

En las instalaciones de la Escuela Particilar Monseñor Juan Moriarty, votantes acudieron a sufragar en la Consulta Popular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó a los ciudadanos que participaron como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en el Referéndum y Consulta Popular de 2025 que aún pueden cobrar la compensación económica.

Según la entidad, quienes estuvieron en mesas electorales en la consulta popular y referéndum de noviembre de 2026, podrán cobrar hasta el jueves 2 de julio.

Los ciudadanos pueden verificar la disponibilidad del pago a través de los canales habilitados por el organismo electoral.

El CNE señaló que este incentivo económico reconoce el trabajo desempeñado por miles de ecuatorianos que participaron en el desarrollo del proceso electoral.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios realizar la consulta y el cobro dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes posteriores.