¿Qué pasará con Diana Atamaint, tras posesión de José Cabrera como presidente del CNE?

Tras la posesión de José Cabrera como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint abandonó la sala de sesiones del Pleno, este jueves 11 de junio de 2026.

Además de Atamaint, Enrique Pita también dejó de ser el vicepresidente del organismo electoral y ese cargo fue asumido por la consejera Esthela Acero.

El CNE dijo que el cambio de autoridades se da en cumplimiento de las atribuciones del Pleno del organismo para resolver quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del Consejo Nacional Electoral.

El artículo 24 del Código de la Democracia establece que la Presidencia y Vicepresidencia del CNE se elegirán de entre sus miembros principales, por mayoría absoluta de votos. Ejercerán sus cargos por tres años y podrán ser reelectos por una sola vez.

¿Diana Atamaint y Enrique Pita seguirán en el CNE?

Atamaint estuvo en el cargo de presidenta del CNE desde el 20 de noviembre de 2018. Por lo tanto, estuvo al frente de esa institución por más de 7 años. De la misma forma, Pita estuvo ese mismo tiempo como vicepresidente del organismo electoral.

Tras dejar esos cargos, el CNE confirmó a Teleamazonas.com que Atamaint y Pita seguirán siendo consejeros. Es decir, dejar se el Presidente y Vicepresidente del CNE no implica que deben dejar de ser funcionarios de ese organismo.

Atamaint lideró la organización de varios procesos electorales de ámbito nacional y local, entre los que se destacan las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas (2023), Elecciones Generales (2021), Elecciones Seccionales (2023 y 2019), Elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2023 y 2019), así como iniciativas de Consulta Popular y Referéndum (2024 y 2023).