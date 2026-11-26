Los candidatos Harold Burbano (ADN) y Pabel Muñoz (Alianza Ciudadana) cerraron sus campañas políticas con concentraciones en Quito.

Entre propuestas para eliminar la tasa de recolección de basura, ampliar el Metro de Quito y cuestionamientos a las actuales administraciones municipales y provinciales, los candidatos a la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha llegaron a la recta final de la campaña electoral este jueves 26 de noviembre de 2026.

Los aspirantes aprovecharon las últimas horas de promoción política para movilizar a sus simpatizantes y recorrer distintos sectores del Distrito Metropolitano, antes de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Las caravanas atravesaron parroquias rurales, mientras otros candidatos eligieron plazas y coliseos para sus últimas concentraciones. La jornada estuvo marcada también por la ausencia de candidatos a la Prefectura que, en los últimos días, anunciaron su respaldo a otras organizaciones políticas.

Carapungo, escenario del cierre de campaña de Pabel Muñoz y Jorge Yunda

El norte de Quito fue uno de los puntos elegidos por los aspirantes a la Alcaldía para concluir sus actividades proselitistas.

Pabel Muñoz, quien busca la reelección por Alianza Ciudadana, programó una concentración en la plaza cívica de Carapungo junto a Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha.

Antes de ese encuentro, el alcalde mantuvo reuniones con habitantes del Centro Histórico, donde abordó su propuesta de ampliación del Metro de Quito, uno de los proyectos que ha marcado la discusión electoral.

«La gente diciéndonos que reconoce todo lo hecho. No nos queremos cansar, aquí vamos a la próxima administración y sigamos cambiando Quito», señaló Muñoz en declaraciones a Teleamazonas.

Carapungo también fue el destino elegido por Jorge Yunda, candidato de Avanza, para finalizar una caravana que incluyó nueve parroquias del Distrito Metropolitano.

El exalcalde inició sus actividades a las 10:00 en Conocoto y recorrió sectores como Alangasí, Guangopolo y Tumbaco. Entre las propuestas que difundió durante su campaña están la construcción de un refugio municipal para animales y un hospital veterinario.

Harold Burbano y Giovanna Ubidia cerraron su campaña en el centro de Quito

El coliseo Julio César Hidalgo acogió el cierre de campaña de los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN) a la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha.

Harold Burbano y Giovanna Ubidia participaron en un encuentro que incluyó presentaciones artísticas y reunió a simpatizantes y asambleístas del oficialismo.

Burbano aprovechó su intervención para cuestionar la administración de Pabel Muñoz y planteó que las elecciones del domingo definirán si la ciudad mantiene su actual modelo de gestión o cambia de administración.

Ubidia, por su parte, centró su discurso en los cuestionamientos a la gestión provincial encabezada por Paola Pabón.

Wilson Merino cerró su campaña con una protesta contra la tasa de basura

La eliminación de la tasa de recolección de basura fue el eje del último acto proselitista de Wilson Merino, candidato a la Alcaldía por el movimienton Imparables.

En los exteriores de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), en el Parque del Agua, el aspirante rompió una representación de una planilla del servicio y la depositó en un basurero.

La actividad, denominada «Planillazo», reunió a candidatos a concejales y simpatizantes del movimiento.

«El día de hoy nos retiramos nuestros chalecos y levantamos la bandera de la ciudad. A partir de hoy ya no se trata del movimiento Imparables, se trata de Quito», manifestó Merino.

En el encuentro no estuvo Juan Zapata, candidato a la Prefectura de Pichincha por la misma organización, quien días atrás anunció su respaldo al oficialismo.

Carla Larrea y César Díaz recorrieron distintos sectores de Quito

Carla Larrea, candidata a la Alcaldía por CREO, organizó su última jornada de campaña con recorridos por 16 puntos de la capital. Su agenda contempló finalizar las actividades en el sector de La J, en el sur de Quito.

En tanto, César Díaz, aspirante por Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), mantuvo reuniones con dirigentes barriales del Centro Histórico. Un día antes había visitado sectores del sur de la capital.

Ambos candidatos optaron por actividades de contacto directo con los habitantes durante las últimas horas de campaña.