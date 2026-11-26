Con apenas 60 minutos en el reloj, los participantes debían elaborar una sopa que representara su historia personal, sus raíces y aquellos momentos especiales que marcaron sus vidas.

Ocho cocineros con delantal gris se enfrentaron a un emotivo desafío en MasterChef Ecuador: preparar en 60 minutos la sopa de sus vidas.

Las preparaciones estuvieron cargadas de tradición ecuatoriana y sentimientos. Janina presentó un locro de papa; Matías preparó una sopa de cebolla; David apostó por una sopa de verde, mientras que Siu sorprendió con una sopa de dumplings.

Uno de los momentos más emotivos fue el de Laleska, quien dedicó su sopa de bola de verde a su abuelo, fallecido este año. La participante recordó que a él le gustaba criticar y opinar sobre la comida como si fuera un juez. Según contó, era una persona sencilla a la hora de comer, pero sus comentarios y su manera de disfrutar los platos quedaron grabados en su memoria.

Los chefs no solo se conmovieron con las historias detrás de cada plato, sino que también disfrutaron de la presencia del auténtico sabor ecuatoriano en cada bocado. La prueba demostró que la cocina también puede convertirse en una forma de recordar, homenajear y mantener vivas las tradiciones familiares

Así quedaron los resultados del reto

Después de probar las preparaciones y escuchar las historias de los participantes, llegó el momento de conocer las decisiones de los jueces.

Siu, Laleska, Janina y Cristian consiguieron salvarse, mientras que Matías, David, Nicole y Nico terminaron con delantal negro.

La jornada dejó un total de 10 delantales negros, aumentando la tensión entre los concursantes. Ahora, quienes quedaron en riesgo tendrán que demostrar sus habilidades culinarias para luchar por su permanencia en las cocinas de MasterChef Ecuador.