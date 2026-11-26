Barcelona publicó un comunicado oficial este jueves 26 de noviembre de 2026 para rechazar el arbitraje de Guillermo Guerrero. La reacción institucional se produjo tras el empate 1-1 frente a Independiente del Valle en el estadio Monumental, duelo diferido por la primera fecha del Hexagonal Final de la LigaPro.

A través de sus canales oficiales, la directiva amarilla cuestionó directamente la labor del juez central y del equipo VAR. El pronunciamiento arrancó con la interrogante: “¿Hasta cuándo los arbitrajes perjudican a Barcelona?”, reflejando el malestar del plantel y de la afición tras el cierre del compromiso en Guayaquil.

El reclamo puntual del club guayaquileño se centró en una acción dentro del área rival que no fue sancionada como falta. La institución acompañó su texto con un video de la jugada y calificó la acción como un “penal clarísimo” que pudo cambiar el rumbo del marcador en un duelo directo en la parte alta de la tabla.

Desde la dirigencia enfatizaron que el club no solicita ningún tipo de favoritismo dentro del terreno de juego, pero exigieron equidad en las decisiones arbitrales. En el documento señalaron que la imparcialidad debe prevalecer en instancias definitorias donde se juegan los objetivos deportivos de toda la temporada.

Ante la gravedad de lo expuesto, Barcelona SC solicitó formalmente la intervención de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El pedido exige que el organismo revise los audios y las imágenes del encuentro, emita las explicaciones técnicas correspondientes y determine responsabilidades por el desempeño arbitral.

El comunicado cerró con un llamado al respeto hacia la historia de la institución y su hinchada, en medio de un cierre de campeonato de alta tensión. Con la igualdad en casa, el conjunto torero continúa en la disputa punto a punto por asegurar el cupo de Ecuador 3 hacia la próxima edición de la Copa Libertadores.