La combinación de fuertes lluvias y la marea alta provocan inundaciones en distintos puntos de Guayaquil durante la noche de este jueves 26 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los reportes técnicos, para las 20:49 estaba prevista una pleamar de 4,47 metros, uno de los niveles más elevados de estos días.

Uno de los puntos más críticos se ubica en la parte posterior del Terminal Terrestre, donde la crecida del agua inundó por completo la calzada y afectó la vía que conecta hacia el norte con la autopista y hacia el sur rumbo al aeropuerto.

Reportes ciudadanos alertan acumulación de agua

A través de redes sociales, habitantes de la urbe porteña alertaron que no hay paso vehicular a la altura del Terminal Terrestre, donde varios automóviles quedaron atrapados en medio del agua tras sufrir desperfectos mecánicos.

La emergencia también alcanzó a la comunidad universitaria donde varios estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) que quedaron atrapados por la acumulación de agua en los exteriores e inmediaciones del campus.

Las cámaras de videovigilancia de Segura EP confirmaron anegamientos por marea alta y aguaje en los siguientes puntos de la ciudad:

Centro y sur: Av. Malecón, Santa Elena y 10 de Agosto, Calle 10 y Bolivia, El Oro y calle 44, y Calle 14 y Juan B. Luces. S

Av. Malecón, Santa Elena y 10 de Agosto, Calle 10 y Bolivia, El Oro y calle 44, y Calle 14 y Juan B. Luces. uburbio y Guasmo: Sector El Cisne (2do callejón 21 SO y calle 40 SO) y Guasmo Norte (cooperativa 5 de Agosto).

Además, reportes ciudadanos indica que el río Guayas se desbordó lo que ha causado que el agua ingrese a viviendas.

Las autoridades municipales y de tránsito recomiendan a los conductores evitar los tramos anegados y circular con precaución para prevenir que sus vehículos queden varados.

Inamhi dice que persistiran lluvias con tormentas eléctricas

Según el monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitido a las 21:29 de este jueves, bajo la Advertencia Meteorológica N.º 90, persisten lluvias acompañadas de tormentas eléctricas sobre Guayas, con énfasis en Guayaquil y Samborondón.

La entidad indicó que las precipitaciones con actividad eléctrica también se mantienen activas durante esta noche al noreste de Esmeraldas, en Santo Domingo de los Tsáchilas, y en zonas puntuales de Los Ríos, El Oro y Loja.