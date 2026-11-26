La Comisión de Tránsito del Ecuador anunció la eliminación y baja de multas emitidas mediante convenios con municipios que carecían de competencia para el control del tránsito.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció la eliminación y baja de todas las multas de tránsito generadas a través de convenios con municipios que no contaban con la competencia legal para ejercer el control del tránsito.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido este jueves 26 de noviembre de 2026, la resolución se emite en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Alcance y coordinación interinstitucional

La entidad precisó que la medida fue adoptada de manera coordinada entre cuatro instancias del Estado:

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)

Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Ministerio de Transporte

Ministerio del Interior

Según lo informado por el CTE, esta disposición busca aplicar un beneficio contemplado en la normativa vigente en favor de los ciudadanos afectados por dichas sanciones.

Información en canales oficiales

La institución señaló que los detalles sobre el alcance de la resolución y la forma de consultar la información estarán disponibles a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento,el comunicado no precisa el número total de citaciones dadas de baja ni el cronograma operativo para que la medida se refleje en los registros de los conductores.