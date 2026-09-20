Elecciones seccionales 2027: ¿qué autoridad se elige según el color de la papeleta?

Colores de las papeletas electorales 2027: Así identificará a sus candidatos en las urnas

Las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) estarán diferenciadas por colores.

Los ecuatorianos elegirán 5 749 autoridades principales para prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y el CPCCS.

La jornada está prevista para el 29 de noviembre de 2026. Conoce qué elegirán los ecuatorianos en cada papeleta que recibirán:

Papeleta café: prefectos y viceprefectos

La papeleta café será utilizada para elegir a los prefectos y viceprefectos. Esta dignidad se elegirá en 23 provincias; Galápagos mantiene un régimen especial.

El CNE estableció este color dentro del diseño oficial de las papeletas para los comicios.

Papeleta gris: alcaldes

La papeleta gris corresponderá a las alcaldías. En total se elegirán 222 alcaldes. Estas autoridades estarán al frente de los gobiernos municipales durante el período correspondiente a los nuevos comicios seccionales.

Verde oscuro y celeste: concejales

Los concejales urbanos estarán en la papeleta verde oscuro y se elegirán 909 representantes.

En cambio, la papeleta celeste corresponderá a los concejales rurales, con 457 autoridades por elegir.

El número de concejales puede variar según el cantón y su circunscripción electoral.

Papeleta verde claro: juntas parroquiales

La papeleta verde claro será para elegir a los vocales de las juntas parroquiales rurales.

En esta dignidad se escogerán 4 131 representantes a escala nacional. Son autoridades que integrarán los gobiernos de las parroquias rurales.

Amarillo, rosa y naranja: Cpccs

Para el CPCCS habrá tres colores. La papeleta amarilla será para los candidatos hombres y la rosa para las candidatas mujeres.

La naranja corresponderá a la representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

En total se elegirán siete consejeros principales.

Guía rápida de colores

🟤 Café: prefectos y viceprefectos — 23

prefectos y viceprefectos — ⚪ Gris: alcaldes — 222

alcaldes — 🟢 Verde oscuro: concejales urbanos — 909

concejales urbanos — 🔵 Celeste: concejales rurales — 457

concejales rurales — 🟩 Verde claro: vocales de juntas parroquiales rurales — 4 131

vocales de juntas parroquiales rurales — 🟡 Amarillo: candidatos hombres al Cpccs — 3

candidatos hombres al Cpccs — 🌸 Rosa: candidatas mujeres al Cpccs — 3

candidatas mujeres al Cpccs — 🟠 Naranja: Cpccs para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior — 1

En conjunto, estas elecciones definirán las autoridades de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de los nuevos integrantes del Cpccs.

El CNE señala que serán 5 749 autoridades principales las que se elegirán en la jornada.