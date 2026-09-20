Elecciones seccionales 2027: ¿qué autoridad se elige según el color de la papeleta?
Descubra qué autoridad elegirá según el color de la papeleta en las elecciones seccionales y del CPCCS del 29 de noviembre de 2026.
Colores de las papeletas electorales 2027: Así identificará a sus candidatos en las urnas
CNE
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Actualizada:
20 sep 2026 - 07:00
Las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) estarán diferenciadas por colores.
Los ecuatorianos elegirán 5 749 autoridades principales para prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y el CPCCS.
La jornada está prevista para el 29 de noviembre de 2026. Conoce qué elegirán los ecuatorianos en cada papeleta que recibirán:
Papeleta café: prefectos y viceprefectos
La papeleta café será utilizada para elegir a los prefectos y viceprefectos. Esta dignidad se elegirá en 23 provincias; Galápagos mantiene un régimen especial.
El CNE estableció este color dentro del diseño oficial de las papeletas para los comicios.
Papeleta gris: alcaldes
La papeleta gris corresponderá a las alcaldías. En total se elegirán 222 alcaldes. Estas autoridades estarán al frente de los gobiernos municipales durante el período correspondiente a los nuevos comicios seccionales.
Verde oscuro y celeste: concejales
Los concejales urbanos estarán en la papeleta verde oscuro y se elegirán 909 representantes.
En cambio, la papeleta celeste corresponderá a los concejales rurales, con 457 autoridades por elegir.
El número de concejales puede variar según el cantón y su circunscripción electoral.
Papeleta verde claro: juntas parroquiales
La papeleta verde claro será para elegir a los vocales de las juntas parroquiales rurales.
En esta dignidad se escogerán 4 131 representantes a escala nacional. Son autoridades que integrarán los gobiernos de las parroquias rurales.
Amarillo, rosa y naranja: Cpccs
Para el CPCCS habrá tres colores. La papeleta amarilla será para los candidatos hombres y la rosa para las candidatas mujeres.
La naranja corresponderá a la representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.
En total se elegirán siete consejeros principales.
Guía rápida de colores
- 🟤 Café: prefectos y viceprefectos — 23
- ⚪ Gris: alcaldes — 222
- 🟢 Verde oscuro: concejales urbanos — 909
- 🔵 Celeste: concejales rurales — 457
- 🟩 Verde claro: vocales de juntas parroquiales rurales — 4 131
- 🟡 Amarillo: candidatos hombres al Cpccs — 3
- 🌸 Rosa: candidatas mujeres al Cpccs — 3
- 🟠 Naranja: Cpccs para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior — 1
En conjunto, estas elecciones definirán las autoridades de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de los nuevos integrantes del Cpccs.
El CNE señala que serán 5 749 autoridades principales las que se elegirán en la jornada.
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