Cierres viales en Quito por carrera atlética este domingo 20 de septiembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizará cierres viales este domingo 20 de septiembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que debido a la carrera Coneqta 10K y Caminata 3K By Rotary, este domingo 20 de septiembre de 2026 se ejecutarán varios cierres viales en el centro y norte de Quito.

La carrea iniciará en las calles Guayaquil y Bolívar, en el centro, y se extenderá hasta la av. Amazonas y Holguín, en el norte de la ciudad.

Los cierres se mantendrán hasta las 10:00 de este domingo. Acontinuación, las vías que estarán cerradas:

Plaza de Santo Domingo

Calle Guayaquil

Av. 10 de Agosto

Calle 18 de septiembre

Av. Amazonas

Paque Bicentenario

https://x.com/AMT_Quito/status/2101489687365812547?s=20

Para quienes circulen por este sector, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas: