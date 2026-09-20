Cierres viales en Quito por carrera atlética este domingo 20 de septiembre
Los cierres viales se realizarán hasta las 10:00 de este domingo 20 de septiembre en el centro de Quito.
La Agencia Metropolitana de Tránsito realizará cierres viales este domingo 20 de septiembre
Quito Informa
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Actualizada:
20 sep 2026 - 07:27
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que debido a la carrera Coneqta 10K y Caminata 3K By Rotary, este domingo 20 de septiembre de 2026 se ejecutarán varios cierres viales en el centro y norte de Quito.
La carrea iniciará en las calles Guayaquil y Bolívar, en el centro, y se extenderá hasta la av. Amazonas y Holguín, en el norte de la ciudad.
Los cierres se mantendrán hasta las 10:00 de este domingo. Acontinuación, las vías que estarán cerradas:
- Plaza de Santo Domingo
- Calle Guayaquil
- Av. 10 de Agosto
- Calle 18 de septiembre
- Av. Amazonas
- Paque Bicentenario
Para quienes circulen por este sector, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas:
- Viaducto 24 de mayo
- Av. Mariscal Sucre
- Av. Pichincha
- Av. Velasco Ibarra
- Av. Gran Colombia
- Av. 12 de Octubre
- Av. Patria
- Av. 6 de Diciembre
- Av. América
- Av. De los Shyris
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