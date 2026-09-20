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Quito

Cierres viales en Quito por carrera atlética este domingo 20 de septiembre

Los cierres viales se realizarán hasta las 10:00 de este domingo 20 de septiembre en el centro de Quito. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizará cierres viales este domingo 20 de septiembre

Quito Informa

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

20 sep 2026 - 07:27

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que debido a la carrera Coneqta 10K y Caminata 3K By Rotary, este domingo 20 de septiembre de 2026 se ejecutarán varios cierres viales en el centro y norte de Quito

La carrea iniciará en las calles Guayaquil y Bolívar, en el centro, y se extenderá hasta la av. Amazonas y Holguín, en el norte de la ciudad.

Los cierres se mantendrán hasta las 10:00 de este domingo. Acontinuación, las vías que estarán cerradas

  • Plaza de Santo Domingo
  • Calle Guayaquil
  • Av. 10 de Agosto
  • Calle 18 de septiembre
  • Av. Amazonas
  • Paque Bicentenario
https://x.com/AMT_Quito/status/2101489687365812547?s=20

Para quienes circulen por este sector, la AMT recomienda tomar las siguientes rutas alternas

  • Viaducto 24 de mayo
  • Av. Mariscal Sucre
  • Av. Pichincha
  • Av. Velasco Ibarra 
  • Av. Gran Colombia
  • Av. 12 de Octubre
  • Av. Patria
  • Av. 6 de Diciembre 
  • Av. América 
  • Av. De los Shyris

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