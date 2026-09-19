Tini ya está en Guayaquil y alista un show de dos horas y media
La argentina llegó acompañada de su perrita Fifi y este domingo realizará la prueba de sonido antes de presentarse en el Estadio Modelo.
Tini llegó a Guayaquil junto a su perrita Fifi y se prepara para presentar este domingo su FUTTTURA World Tour en el Estadio Modelo.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 23:38
Tini Stoessel ya se encuentra en Ecuador para continuar con su FUTTTURA World Tour. La cantante argentina llegó a Guayaquil acompañada de su perrita Fifi, que también estará con ella durante las fechas previstas en Guayaquil y Quito.
La artista se presentará este domingo 20 de septiembre en el Estadio Modelo Alberto Spencer, donde ofrecerá un espectáculo de aproximadamente dos horas y media. Antes del ingreso del público se realizará la prueba de sonido, en la que se revisarán escenario, micrófonos, coreografías, luces y mecanismos del montaje.
Esto pidió para su camerino
Entre los requerimientos de Tini está un espacio destinado a practicar yoga, además de un camerino exclusivo para peluquería y personal privado encargado de su cabello. Su equipo de bailarines también contará con espacios para maquillaje y peinado.
La producción preparará además camerinos para invitados, costura y vestuario. En cuanto a comida y bebidas, la lista incluye agua con gas, leche, jengibre, limón, tablas de quesos, pancakes con proteína, chocolates y fernet.
Un show que recorrerá toda su carrera
El concierto estará dividido en cinco etapas de la trayectoria de Tini: Violetta, su inicio como solista, Cupido, Un mechón de pelo y FUTTTURA.
El montaje contempla una aparición aérea desde un ovni, una luna, pasarela, elevadores, cerca de 400 metros cuadrados de pantallas LED y más de 400 luces.
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