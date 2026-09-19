Tini ya está en Guayaquil y alista un show de dos horas y media

Tini llegó a Guayaquil junto a su perrita Fifi y se prepara para presentar este domingo su FUTTTURA World Tour en el Estadio Modelo.

Tini Stoessel ya se encuentra en Ecuador para continuar con su FUTTTURA World Tour. La cantante argentina llegó a Guayaquil acompañada de su perrita Fifi, que también estará con ella durante las fechas previstas en Guayaquil y Quito.

La artista se presentará este domingo 20 de septiembre en el Estadio Modelo Alberto Spencer, donde ofrecerá un espectáculo de aproximadamente dos horas y media. Antes del ingreso del público se realizará la prueba de sonido, en la que se revisarán escenario, micrófonos, coreografías, luces y mecanismos del montaje.

Esto pidió para su camerino

Entre los requerimientos de Tini está un espacio destinado a practicar yoga, además de un camerino exclusivo para peluquería y personal privado encargado de su cabello. Su equipo de bailarines también contará con espacios para maquillaje y peinado.

La producción preparará además camerinos para invitados, costura y vestuario. En cuanto a comida y bebidas, la lista incluye agua con gas, leche, jengibre, limón, tablas de quesos, pancakes con proteína, chocolates y fernet.

Un show que recorrerá toda su carrera

El concierto estará dividido en cinco etapas de la trayectoria de Tini: Violetta, su inicio como solista, Cupido, Un mechón de pelo y FUTTTURA.

El montaje contempla una aparición aérea desde un ovni, una luna, pasarela, elevadores, cerca de 400 metros cuadrados de pantallas LED y más de 400 luces.