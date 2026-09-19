Estados Unidos emite alerta de seguridad por posible escalada en Medio Oriente

Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad para Medio Oriente y pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajes ante el riesgo de una escalada y posibles interrupciones aéreas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este 19 de septiembre una alerta de seguridad para Medio Oriente debido al aumento de las tensiones y al riesgo de una escalada imprevista.

En el mensaje difundido por TravelGov, las autoridades estadounidenses recomendaron a quienes ya se encuentran en Medio Oriente mantener una vigilancia reforzada y seguir de cerca cualquier cambio en las operaciones de aeropuertos y aerolíneas.

La advertencia señala que podrían registrarse cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes. También pide a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran fuera de Medio Oriente reconsiderar seriamente los viajes hacia o a través de la región.

Tensión por hostilidades en la región

El Departamento de Estado indicó que los hutíes respaldados por Irán han participado en hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques relacionados con aeropuertos civiles, y advirtió que la situación podría escalar rápidamente.

La alerta también señala que instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente, han sido blanco de ataques y advierte sobre posibles amenazas contra otros intereses vinculados a Estados Unidos.

Las autoridades recomendaron revisar las alertas específicas de cada país antes de desplazarse y mantenerse en contacto con las aerolíneas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.