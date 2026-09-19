Videos de persecución policial en la Ruta Viva causan zozobra en Quito; testigos reportaron disparos

Una plataforma vehicular fue interceptada por la Policía en la Ruta Viva; hasta el momento no se conocen oficialmente las causas de la persecución ni el número de detenidos.

Una plataforma vehicular fue interceptada por la Policía Nacional en la Ruta Viva, en Quito, luego de que presuntamente intentara huir de los uniformados.

El hecho quedó registrado en varios videos compartidos a través de WhatsApp y redes sociales. En las imágenes se observa el despliegue policial y el momento en que varias personas son detenidas.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha publicado un reporte oficial que detalle las razones de la persecución, cuántas personas fueron aprehendidas ni los posibles delitos relacionados con el procedimiento.

Tampoco se ha confirmado oficialmente desde qué sector comenzó la persecución ni en qué punto exacto de la Ruta Viva fue detenido el vehículo.

En redes sociales se ha señalado que los ocupantes serían presuntos delincuentes, pero esa información todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

La Ruta Viva ha registrado una alta presencia policial y operativos de seguridad durante los últimos días, en medio del estado de excepción vigente en Pichincha y del refuerzo de controles en Quito.

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