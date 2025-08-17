El cantón Sevilla Don Bosco elige a su primer gobierno cantonal de su historia este 17 de agosto

El cantón Sevilla Don Bosco elige a su primer gobierno cantonal de su historia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador inauguró las elecciones de autoridades en el cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona Santiago este domingo 17 de agosto del 2025.

En octubre del 2024 el Pleno de la Asamblea Nacional con 117 votos afirmativos, aprobó el "Proyecto de Ley de creación del cantón Sevilla Don Bosco", lo que convirtió a este territorio en el cantón número 222 del país.

Estas son las primeras elecciones de este nuevo cantón que este domingo elige a sus autoridades como alcalde o alcaldesa y a cinco concejales, quienes conformarán el primer gobierno cantonal de su historia.

Sevilla Don Bosco, conformada por más de 40 comunidades, en su mayoría pertenecientes a la nacionalidad shuar, se constituyó en el cantón 13 de Morona Santiago y el 222 del País.

Las autoridades electorales de Morona Santiago inauguraron el proceso a las 06:00 de este domingo, donde llamaron a participar con alegría y civismo en la jornada electoral.