Ecuador y Colombia se reunirán el 25 y 26 de marzo en Lima para solucionar diferencias

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) informó que las cancillerías de los gobiernos de Ecuador y Colombia mantendrán un encuentro en Lima el próximo 25 y 26 de marzo.

La secretaría del organismo regional señaló en un breve comunicado que se tiene programada una reunión entre delegaciones de alto nivel de la República de Colombia y la República del Ecuador, encabezadas por sus respectivos Viceministros de Relaciones Exteriores.

La CAN sostuvo que el objetivo del encuentro es propiciar consensos que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, había anunciado en Teleamazonas el pasado 17 de marzo que ambas naciones retomarían el diálogo a través de la CAN para buscar una salida a la guerra comercial entre ambos países.

La tensión bilateral se intensificó en enero, cuando Ecuador impuso un arancel del 30% a productos colombianos por supuestas fallas en el control del narcotráfico en la frontera, medida a la que Bogotá respondió con aranceles a decenas de bienes ecuatorianos y con la suspensión del suministro eléctrico.

"Ambos países, junto al secretario general de la Comunidad Andina, van a plantear sus posiciones y van a retomar las conversaciones que se dieron aquí en Quito hace un par de semanas con la canciller de Colombia (Rosa Villavicencio) y con la delegación que la acompañó", dijo Sommerfeld en el espacio de entrevistas de Teleamazonas.