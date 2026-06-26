Esteban Torres asume presidencia temporal de la Asamblea Nacional

Esteban Torres asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional, según se informó este viernes 26 de junio de 2026.

El asambleísta de ADN reemplazará a Mishel Mancheno, quien se acogió a una licencia por maternidad.

Mancheno recibió la licencia para el nacimiento de su primera hija y mientras tanto el Legislativo seguirá bajo el control de la bancada oficialista.

"Durante este periodo, el primer vicepresidente, Esteban Torres, actuará conforme al mecanismo de encargo temporal previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa", dice el comunicado emitido por la Asamblea Nacional.

Torres fue elegido como primer vicepresidente el 10 de junio, cuando Mancheno asumió la presidencia tras la renuncia de Niels Olsen.

Con 84 votos de los 77 requeridos para el nombramiento, el Pleno de la Asamblea Nacional designó al legislador Torres como primer vicepresidente del Parlamento.

Trayectoria política de Esteban Torres

Torres es abogado y asambleísta ambateño del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Desde el 2018 hasta mayo de 2023, fue parte de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano (PSC).

Es recordado como uno de los interpelantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso en mayo de 2023.

Su vínculo con ADN comenzó en diciembre de 2023, cuando fue designado viceministro de Gobierno de Daniel Noboa.

Desde allí ha tenido una participación activa como vocero del oficialismo. Aunque en los últimos meses, mantuvo un perfil bajo, su nombre volvió a la palestra tras ser designado, en mayo de 2026, coordinador de la bancada.