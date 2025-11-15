Fuerzas Armadas reparten en Ecuador los últimos paquetes electorales antes del referéndum

Militares trasladan las cajas con los paquetes electorales para la consulta popular y el referéndum del domingo 16 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, junto a las Fuerzas Armadas, reparten este sábado 15 de noviembre del 2025 los últimos paquetes electorales en los recintos electorales previo a la consulta popular y referéndum del domingo.

El presidente Daniel Noboa convocó a un proceso electoral en el que se preguntará, entre otros temas, por la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna.

Los paquetes empezaron a ser enviados desde Quito hacia las bodegas de las delegaciones electorales de 23 de las 24 provincias que tiene el país desde el pasado 5 de noviembre. El miércoles anterior se inició el reparto en todos los recintos habilitados a nivel nacional.

Mientras que en la provincia de Pichincha la entrega se inició el viernes y siguió durante gran parte de este sábado, según explicó a EFE Jorge Tapia, técnico electoral de la delegación provincial del CNE.

"Nosotros tenemos en la provincia 467 recintos electorales que están siendo preparados en este momento. Nuestro personal de coordinadores está colocando la señalética y todo lo demás, de tal forma de que mañana todos estén operativos a partir de las 7:00 (12:00 GMT)", indicó.

Tapia señaló que durante la jornada de reparto se habían encontrado con algunos inconvenientes, como inundaciones en patios de instituciones educativas o deslaves en las carreteras, pero que fueron superados gracias al apoyo de bomberos o agentes de tránsito.

El coronel Wilman Albán, de las Fuerzas Armadas, afirmó que la institución ha "desplegado todas sus capacidades para garantizar que el proceso de entrega de los kits" se realice "con total normalidad".

"Así como el día domingo vamos a desplegar todas las potencialidades que tenemos para garantizar a la ciudadanía un proceso totalmente normal", añadió el coronel.

Para este domingo, las Fuerzas Armadas desplegarán 61 500 militares y la Policía otros 57 460 agentes, a los que se sumarán tres aeronaves y 41 drones.

En las demás provincias del país, está previsto que el reparto de los paquetes electorales en cada recinto electoral culmine alrededor de las 18:00 horas de hoy (23:00 GMT).