Cierres viales y operativos de movilidad en Quito por la consulta popular y referéndum

Agentes de la AMT realizarán controles en los exteriores de los recintos electorales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que 378 recintos electorales contarán con la presencia de agentes civiles de tránsito (ACT) durante la jornada electoral del domingo 16 de noviembre, correspondiente al proceso de referéndum y consulta popular.

De los 391 recintos electorales registrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la AMT ha clasificado 93 como de alta afluencia vehicular, 115 de nivel medio y 170 de nivel bajo.

En total, 1 423 Agentes Civiles de Tránsito serán los encargados de garantizar la seguridad vial, regular el tránsito y mantener el orden en la movilidad en los diferentes sectores de la ciudad durante la jornada electoral.

Recintos electorales y cierres viales

La AMT mantendrá un monitoreo permanente en los recintos electorales. En algunos puentes se implementarán cierres viales alrededor de los recintos electorales. Los cierres se pueden conocer en: https://n9.cl/lpnu5

Asimismo, se informó que se ejecutarán cierres viales adicionales en zonas no consideradas como recintos electorales, por ejemplo en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Este sábado 15 de noviembre del 2025 se realizaron cierres desde las 06:00 en un carril de la av. 6 de Diciembre sentido sur-norte desde la calle Bossano hasta la Bosmediano. Adicionalmente, la calle Bosmediano permanecerá cerrada desde la av. 6 de Diciembre hasta la Carlos Guerrero en ambos sentidos.

Mientras que el domingo 16 de noviembre el cierre se realizará desde las 00:00 desde la av. 6 de Diciembre, en sentido sur-norte y norte-sur. También se cerrará desde la av. Oswaldo Guayasamín hasta la av. Eloy Alfaro, incluido el carril exclusivo de la Ecovía.

El transporte público que circula por esta vía será desviado por las avenidas De los Shyris y Eloy Alfaro. Las vías en el CNE, se habilitarán el lunes 17.

La AMT informó que, debido a la jornada electoral, el Paseo Dominical se suspende este domingo 16 de noviembre.

Controles y operativos

Durante el fin de semana, la institución reforzará los operativos de control en terminales terrestres, ingresos y salidas de la ciudad. Se verificará el cumplimiento de rutas y frecuencias, la revisión físico-visual de las unidades, así como los documentos habilitantes de conductores. Además, se intensificarán los controles de mal estacionados.