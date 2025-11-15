Largas filas de personas en el Registro Civil para sacar la cédula y poder sufragar

La atención en las oficinas del Registro Civil en Quito este sábado 15 de noviembre

Largas filas de personas se registraron este sábado 15 de noviembre del 2025 en las oficinas del Registro Civil en Quito. La entidad realizó una jornada extraordinaria de cedulación este sábado 15 y domingo 16 para garantizar que los ciudadanos logren su documento y puedan ejercer su derecho al voto en el referéndum y la consulta popular.

Según el reporte de la entidad en las distintas provincias del país se registraron decenas de ciudadanos tramitando su documento habilitante para las votaciones. Los horarios establecidos por el Registro Civil para estas jornadas fueron este sábado, 15 de noviembre, de 08:00 a 17:00 y el domingo, 16 de noviembre, de 08:00 a 12:00.

La atención se realizó con normalidad en las 38 agencias a escala nacional. El Registro Civil explicó que la jornada está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para cualquiera de los dos días en la agencia virtual de la entidad.

En Quito, se las personas realizaron fila desde las 03:00 para poder obtener su documento de identidad. Un equipo de Teleamazonas constató que en la agencia de Quitumbe, en el sur de la ciudad, la columna daba la vuelta a la Plataforma Financiera.

En las 38 dependencias se estableció que las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria como niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad pueden acudir sin turno previo y con preferencia en la atención.

El Registro Civil informó que los ciudadanos deberán acercarse al punto de atención con el comprobante de pago impreso del servicio; la cédula anterior, en caso de renovación; y si es por pérdida o robo, presentar la constancia (física o digital) del formulario de documentos extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.