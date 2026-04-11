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Política

TCE ratifica suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana

La decisión inhabilita al movimiento de participar en las próximas elecciones seccionales.

Expresidente Rafael Correa.

EFE

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

11 abr 2026 - 15:55

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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de nueve meses al movimiento político Revolución Ciudadana (RC).  

El fallo emitido por el juez Joaquín Viteri Llanga mantiene la medida cautelar dictada el pasado 6 de marzo de 2026. 

La resolución responde a una investigación previa, conocida como Caja Chica, por presunto lavado de activos.

Revolución Ciudadana, sin poder participar en elecciones 

El TCE indicó que no existe "variación en los hechos jurídicos". Por ello ratificó la suspensión del movimiento. 

La decisión inhabilita al movimiento de participar en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026. 

Fue la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, quien solicitó el levantamiento de la medida que fue negada. 

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