Gabriela Sommerfeld: 'No son bases militares en Ecuador, son operaciones temporales'

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, afirma que las operaciones de soldados de Estados Unidos serán temporales y que no existe una fecha exacta para su salida del país.

La Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó que la presencia de los miembros de las fuerzas estadounidenses se sustenta en tres acuerdos con Estados Unidos.

El primero se concentra en la cooperación en materia de defensa y seguridad por Ecuador; el segundo se basa en el marco de la cooperación en materia de defensa y seguridad, y el tercero donde se comparte información a través de interceptación aérea para poder realizar acciones en tierra, tanto detenciones como hacer seguimiento de cualquier actividad ilícita.

"Estos tres acuerdos nos ayudan al combate del crimen organizado transnacional. Son acuerdos temporales, operaciones temporales siempre bajo el control del Ecuador", agregó Gabriela Sommerfeld. Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador

La Canciller afirmó que los militares estadounidenses "estarán en el país hasta cuando los dos países lo consideren oportuno y se responda a las necesidades y objetivos que ambos países se han planteado".

Sommerfeld evitó dar detalles de la presencia de los militares al asegurar que la parte técnica y táctica la maneja el Ministerio de Defensa y que es parte de la estrategia de seguridad nacional. Además, la Canciller aseguró que no tiene acceso a las fechas exactas de cuando se realizan las operaciones o hasta cuándo.

"Una vez que se devuelva este marco de paz y seguridad, paralelamente se sigue desarrollando la prosperidad en materia económica en beneficio de toda la población. Ese es el fin", ratificó Sommerfeld.

También aclaró que "no son bases militares extranjeras" y que el presidente Daniel Noboa aceptó la decisión de la consulta popular y referéndum.