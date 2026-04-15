Se aplaza designación del nuevo viceprefecto del Guayas

La sesión de Consejo provincial del Guayas, prevista para este 16 de abril de 2026, quedó aplazada. En ella estaba prevista la designación del nuevo viceprefecto.

Se desconocen las razones del cambio, así como la fecha de la nueva convocatoria, solo trascendió que se realizará la próxima semana.

Para designar a la segunda autoridad de la entidad, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, debe presentar una terna ante el organismo, integrado por los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de la provincia.

De allí, se designará al reemplazo de Carlos Serrano, quien renunció el 10 de abril para participar en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Aunque han trascendido varios nombres, la Prefectura no lo ha oficializado.

La designación del viceprefecto es clave, porque será quien asuma las riendas de la institución el próximo 14 de mayo, cuando Aguiñaga deje sus funciones, tras renunciar al cargo, un año antes de concluir su periodo.