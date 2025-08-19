¿Habrá más despidos en la fusión de los Ministerios? Esto se sabe del plan del Gobierno

¿Habrá más despidos en el sector público? Diana Ramírez, secretaria nacional de planificación, respondió esta pregunta en el espacio de entrevistas de Teleamazonas este martes 19 de agosto del 2025.

La funcionaria dijo: "Posiblemente en el marco de la fusión, pero lo que nosotros estamos aquí garantizando, más allá incluso de un ahorro, es un tema de eficiencia. Porque lo que sí garantizamos es que el agregado de valor continúe funcionando (...). Eso es lo que nosotros estamos garantizando que funcione", dijo.

Detalló que dentro del plan de eficiencia del Gobierno se trabaja en la fusión co dos figuras: una por absorción y otra por la adscripción. Citó un ejemplo: "el SNAI es una entidad que se adscribe (al Ministerio del Interior), es decir, mantiene toda su autonomía, el administrativo financiero, planificación y demás, es decir, la estructura entera", manifestó.

Y en la segunda figura también puso otro ejemplo: "en el tema de absorción, como en Viceministerios tenemos el caso de Cultura, Deportes que se adscribe en el Ministerio de Educación y que sí, que pasan directamente a formar parte del Ministerio Rector (de Educación)", añadió.

Explicó que el proceso avanza en dos fases. La primera fase, según la funcionaria, salió con el Decreto 60 y se inició pasado el 24 de julio." La siguiente fase es en la que estamos. El análisis de competencias, estructura orgánica, análisis de administrativo financiero y cierre final de las instituciones. ¿Esto qué significa? Que al final nosotros tenemos que migrar toda la información a SRI, IESS, Banco Central, Sercop y demás", concluyó.