¿Cómo quedan los nombres de los ministerios tras la fusión decretada por Daniel Noboa?

El Gobierno dispuso la fusión de ministerios y el despido de 5 000 funcionarios públicos en Ecuador

A través de la firma de 10 Decretos Ejecutivos, el presidente Daniel Noboa avanzó con el proceso de fusión de ministerios, este viernes 15 de agosto del 2025.

Desde el pasado 24 de julio, el Gobierno anunció el plan de eficiencia administrativa con la fusión de ministerios y secretarías. Los primeros pasarán de 20 a 14 y los segundos de nueve a tres.

"Con los Decretos Ejecutivos se continúa el proceso de eficiencia administrativa a través de la fusión, traslado y adscripción de los ministerios e instituciones dispuestas en el Decreto N°60 del 24 de julio del 2025", indicó la Presidencia, en un comunicado.

Además de la fusión de ministerios y secretarías, se modificarán los nombres de siete instituciones públicas. A continuación, el detalle:

El Ministerio de Educación pasa a llamarse Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, pues se fusiona con el Ministerio de Cultura y Patrimonio; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte.

La Secretaría Nacional de Planificación será absorbida por la Presidencia de la República y se integrará dentro de su estructura orgánica como parte de la Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete. La nueva denominación será Secretaría General de la Administración Pública y Planificación.

También se fusionará la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores y Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscribirá al Ministerio del Interior.

La Presidencia de Ecuador dispuso que durante el proceso de fusión, traslado o adscripción, los planes, proyectos, competencias, atribuciones la y atención a la ciudadanía seguirán operando normalmente.