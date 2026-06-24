Asamblea Nacional reporta presunto hackeo de su cuenta oficial en X

La Asamblea pidió a la ciudadanía no confiar en publicaciones recientes.

La Asamblea Nacional informó este martes 23 de junio de 2026 que su cuenta oficial en la red social X fue objeto de un presunto acceso no autorizado.

La institución señaló que activó de inmediato los protocolos de seguridad para recuperar el control de su canal de comunicación digital.

Detectan acceso no autorizado a la cuenta institucional

A través de un comunicado, la Asamblea indicó que terceros habrían ingresado sin autorización a la cuenta oficial utilizada para difundir información institucional.

El incidente fue detectado por los equipos encargados del manejo de las plataformas digitales del Legislativo.

Tras identificar la situación, la institución aseguró que puso en marcha procedimientos de seguridad destinados a proteger la cuenta y evitar posibles afectaciones a la información compartida con la ciudadanía.

Asamblea pide no considerar publicaciones recientes

Mientras continúan las gestiones para recuperar completamente el acceso al perfil, la Asamblea solicitó a los usuarios y medios de comunicación no tomar como oficiales los mensajes, publicaciones o contenidos que puedan difundirse desde esa cuenta.

La advertencia busca evitar la circulación de información que no haya sido emitida o validada por los canales institucionales autorizados durante el tiempo que dure la contingencia.

Proceso de recuperación continúa

La Asamblea Nacional señaló en su comuicado que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances relacionados con la recuperación de la cuenta y las acciones implementadas para reforzar la seguridad de sus plataformas digitales.

Hasta el momento, la institución no ha proporcionado detalles adicionales sobre el origen del presunto hackeo ni sobre el contenido que pudo haber sido publicado tras el acceso no autorizado.