Horario, seguridad, transporte... lo que debe saber para ir a votar el domingo 16 de noviembre

Las personas con discapacidad y adultos mayores ejercieron su derecho al voto en sus hogares el viernes 13 de noviembre del 2025.

Este domingo 16 de noviembre de 2025, más de 13 millones de ecuatorianos están convocados nuevamente a las urnas para participar en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa a escala nacional.

La jornada marcará una nueva cita democrática en la que los ecuatorianos votarán cuatro preguntas: tres de referéndum, referentes a la instalación de bases extranjeras en el país, reducción de asambleístas y financiamiento a partidos políticos. Mientras que la de consulta popular es sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la actual Constitución.

Las autoridades han insistido en que el proceso contará con medidas reforzadas de seguridad y organización electoral, por lo que los votantes deben conocer con anticipación los detalles para ejercer su derecho de manera informada y segura.

Horario de votación y documentos habilitantes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que las urnas abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 17:00, como en procesos anteriores. El sufragio es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 64 años y opcional para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores a partir de 65, personas con discapacidad y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en servicio activo.

La entidad recomendó a los votantes revisar previamente su lugar de votación y número de junta receptora del voto en la consulta en línea habilitada para evitar aglomeraciones o retrasos.

Los ecuatorianos pueden ejercer su derecho al voto únicamente presentando su cédula de ciudadanía o pasaporte, sin importar que esté vigente o caducado. En caso de no acudir a votar la multa será de un 10% del Salario Básico Unificado, es decir 47 dólares.

Operativos de seguridad

El Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas han activado un plan de seguridad nacional que incluye vigilancia en recintos electorales, patrullajes móviles y controles en vías principales durante toda la jornada electoral.

Se desplegará personal adicional en zonas consideradas de riesgo por antecedentes de violencia o presencia de grupos delictivos. Además, está prohibido portar armas en los recintos electorales.

Personal militar controlará el ingreso de personas a los recintos electorales, por lo que se recomienda a los votantes no acudir con bolsos o maletas a la votación.

La Ley Seca está vigente desde las 12:00 de este viernes 14 de noviembre hasta el mediodía del lunes 17. Durante ese tiempo queda prohibida la venta y consumo de alcohol, y su incumplimiento puede generar multas o sanciones penales.

Transporte y movilidad

Los municipios del país coordinarán operativos especiales de transporte público para facilitar el traslado hacia los recintos electorales. En ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, se prevé aumentar la frecuencia de buses y sistemas integrados desde primeras horas de la mañana.

Las autoridades también recomendaron planificar los desplazamientos, tomar en cuenta posibles cierres viales alrededor de los recintos y evitar el uso de vehículos particulares en zonas con alta afluencia para prevenir congestiones.

Documentos necesarios y recomendaciones

Para votar, los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular vigente. No se aceptan certificados de votación anteriores como sustituto.

El CNE recuerda que las personas que perdieron o extraviaron su documento pueden acudir a un Centro de Atención Ciudadana para obtener un duplicado antes de la jornada.

Los electores deben revisar previamente la papeleta y los textos de las preguntas, disponibles en las plataformas oficiales del CNE. Conocer de antemano los temas permitirá agilizar el proceso de votación y reducir tiempos de permanencia en las filas.

Multas por no votar

Quienes no acudan a las urnas sin justificación válida deberán pagar una multa equivalente al 10% del salario básico unificado. También se impondrá una sanción del 15% del salario básico a quienes incumplan su deber como miembros de mesa. Las justificaciones deben presentarse con documentos de respaldo en los plazos establecidos por el CNE.