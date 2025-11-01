'No huiré del país, me quedaré para enfrentar a la justicia: Yaku Pérez responde a Daniel Noboa

Yaku Pérez durante la presentación de una denuncia en contra del presidente Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi.

El excandidato presidencial y activista ambiental, Yaku Pérez, respondió este sábado 1 de noviembre del 2025 al presidente Daniel Noboa sobre sus declaraciones de una posible denuncia en su contra.

“Señor presidente, no huiré del Ecuador, aquí me quedaré para enfrentar a la justicia con la verdad”, dijo Pérez en un video publicado en su cuenta de la red social X. La noche del viernes 31 de octubre, Noboa indicó que podría iniciar acciones legales en contra del excandidato tras el archivo de una denuncia en su contra.

En ella, Pérez acusaba al Primer Mandatario y a su esposa, Lavinia Valbonesi, del presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias, así como a la minera canadiense Dundee Precious Metals.

La jueza Daniella Camacho resolvió archivar la denuncia por considerarla temeraria. La magistrada consideró que “los denunciantes se creían facultados para someter ante el poder penal una conducta que ellos ameritaron lesiva y con relevancia penal, cuando en realidad, a partir de la investigación, el hecho investigado no constituye delito alguno”.

Pérez criticó este sábado la resolución de la jueza y calificó a la justicia como “inclinada al poder oligárquico”. Según dijo, la decisión se tomó en “tiempo récord, sin tomar en cuenta las pruebas presentadas por los denunciantes”.

“Nunca antes en la justicia penal ecuatoriana, un caso como este se ha archivado en menos de dos meses”, dijo Pérez. Además, le increpó al presidente a “cancelar las concesiones mineras” en distintos puntos del país.