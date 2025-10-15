Gobierno y dirigentes indígenas anuncian fin del paro tras mesa de diálogo en Otavalo

Gobierno y dirigentes indígenas de Otavalo llegan a un acuerdo, este miércoles 15 de octubre del 2025

"Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías", anunció el ministro del Interior John Reimberg, tras la finalización de las mesas de diálogo con dirigentes indígenas en Otavalo, provincia de Imbabura, este miércoles 15 de octubre de 2025.

El Gobierno instalará mesas técnicas territoriales en conjunto con las comunidades indígenas.

Los dirigentes indígenas apuntaron que regresarán a sus comunidades y se declararon en asambleas permanentes a la espera de las respuestas del Gobierno Nacional.

Reimberg publicó enseguida en X: "ECUADOR ESTÁ EN PAZ. El Gobierno del presidente Daniel Noboa es de diálogo, de consensos y de palabra. Hemos cumplido con Ecuador".

Sin embargo, los dirigentes indígenas aclararon que el fin del paro está sujeto a varios condicionamientos.

El primero es el congelamiento del precio del diésel, una propuesta dada la negativa del Gobierno de derogar el Decreto que eliminó el subsidio del diésel. Sin embargo, esta aún no ha sido respondida de manera oficial.

Además, el Gobierno se comprometió a trasladar "inmediatamente" a los presos en el contexto del paro hacia la cárcel de Ibarra.

El tercer punto se refiere al esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de dos personas durante las protestas.

Los líderes indígenas también exigieron que se archive todos los procesos notificados por Fiscalía a los dirigentes.

Una de las exigencias de los dirigentes indígenas es la salida inmediata de los militares de la provincia.

La mesa de diálogo se instaló en el Hotel Yamor Continental, en el centro de Otavalo con presencia de autoridades de Gobierno, manifestantes y miembros de la Iglesia Católica.