Gobierno amplía cupos para jóvenes que recibirán USD 400 por tres meses

Cómo postular a los nuevos cupos de “Jóvenes en Acción”

El programa “Jóvenes en Acción” entra en una nueva etapa. El Gobierno de Daniel Noboa anunció la ampliación de esta iniciativa que busca impulsar la participación, capacitación y vinculación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con esta nueva fase, el número de beneficiarios pasará de 80 000 a 150 000 personas en todo el país.

La convocatoria se abrió este 16 de junio

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que las inscripciones estarán habilitadas desde las 19:00 de este martes 16 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial del programa.

Los interesados deberán completar el proceso de postulación y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a los beneficios.

Entre los principales criterios se encuentran tener entre 18 y 29 años de edad, encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, no recibir transferencias monetarias regulares administradas por el Estado, no registrar aportaciones vigentes al IESS, ISSFA o ISSPOL y contar con una cuenta financiera personal.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Los jóvenes seleccionados podrán acceder a tres transferencias de 400 dólares cada una, distribuidas durante tres meses.

Para recibir estos recursos deberán cumplir actividades relacionadas con formación, fortalecimiento de capacidades, participación comunitaria y vinculación institucional.

El pago será realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano mediante depósito en la cuenta bancaria registrada durante el proceso de inscripción.

Cada desembolso estará sujeto a la verificación del cumplimiento de las actividades asignadas dentro del programa.

Capacitación y oportunidades para los jóvenes

La iniciativa contempla acciones coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación, Deporte y Cultura; Infraestructura y Transporte; Salud Pública; y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Según la información oficial, el objetivo es fortalecer habilidades para la vida, promover la participación ciudadana y acercar a los jóvenes a oportunidades de formación, empleabilidad y emprendimiento en diferentes sectores.

Más de USD 190 millones para esta fase

Para la ejecución de esta nueva etapa, el Gobierno ha previsto una inversión superior a los 190 millones de dólares.

Los recursos estarán destinados al financiamiento de las transferencias económicas y a las actividades contempladas dentro del mecanismo.