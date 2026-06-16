Gobierno amplía cupos para jóvenes que recibirán USD 400 por tres meses
“Jóvenes en Acción” amplía sus cupos a 150 000 beneficiarios. Conoce los requisitos y cómo aplicar a las transferencias de 1 200 dólares.
Cómo postular a los nuevos cupos de “Jóvenes en Acción”
Presidencia de la República del Ecuador
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Actualizado:
16 jun 2026 - 21:26
El programa “Jóvenes en Acción” entra en una nueva etapa. El Gobierno de Daniel Noboa anunció la ampliación de esta iniciativa que busca impulsar la participación, capacitación y vinculación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Con esta nueva fase, el número de beneficiarios pasará de 80 000 a 150 000 personas en todo el país.
La convocatoria se abrió este 16 de junio
El Ministerio de Desarrollo Humano informó que las inscripciones estarán habilitadas desde las 19:00 de este martes 16 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial del programa.
Los interesados deberán completar el proceso de postulación y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a los beneficios.
Entre los principales criterios se encuentran tener entre 18 y 29 años de edad, encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, no recibir transferencias monetarias regulares administradas por el Estado, no registrar aportaciones vigentes al IESS, ISSFA o ISSPOL y contar con una cuenta financiera personal.
¿Cuánto recibirán los beneficiarios?
Los jóvenes seleccionados podrán acceder a tres transferencias de 400 dólares cada una, distribuidas durante tres meses.
Para recibir estos recursos deberán cumplir actividades relacionadas con formación, fortalecimiento de capacidades, participación comunitaria y vinculación institucional.
El pago será realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano mediante depósito en la cuenta bancaria registrada durante el proceso de inscripción.
Cada desembolso estará sujeto a la verificación del cumplimiento de las actividades asignadas dentro del programa.
Capacitación y oportunidades para los jóvenes
La iniciativa contempla acciones coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación, Deporte y Cultura; Infraestructura y Transporte; Salud Pública; y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según la información oficial, el objetivo es fortalecer habilidades para la vida, promover la participación ciudadana y acercar a los jóvenes a oportunidades de formación, empleabilidad y emprendimiento en diferentes sectores.
Más de USD 190 millones para esta fase
Para la ejecución de esta nueva etapa, el Gobierno ha previsto una inversión superior a los 190 millones de dólares.
Los recursos estarán destinados al financiamiento de las transferencias económicas y a las actividades contempladas dentro del mecanismo.
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