Destinan USD 40 millones para segundo pago a beneficiarios del programa Jóvenes en Acción

El programa Jóvenes en Acción beneficia a miles de jóvenes que no tienen empleo a escala nacional con un bono por tres meses.

Los beneficiarios de la segunda fase del programa Jóvenes en Acción recibieron su segundo pago de 400 dólares, confirmó el Ministerio de Desarrollo Humano la tarde de este viernes 14 de noviembre del 2025.

En total se destinó más de 40 millones de dólares para el segundo pago de este programa que se inició en octubre de este año. Según el tercer y último pago se hará en diciembre de este año.

Los jóvenes que participan en este segundo programa realizan tareas de readecuación de infraestructura educativa, aporte en programas de prevención de salud, mejora de infraestructura vial y mantenimiento de calzadas, entre otras.

Las tareas se cumplen en instituciones como el Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; Ministerio de Infraestructura y Transporte; y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Por cumplir esta actividad reciben una transferencia mensual de 400 dólares, por tres meses. El pago está a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y se lo hace a la cuenta de ahorros registrada por el postulante durante el proceso de inscripción, que se hizo el pasado mes de agosto.

Este recurso se paga tras la verificación del cumplimiento de la labor seleccionada por el joven, a cargo del ministerio ejecutor. Está previsto que al finalizar el programa pasen a formar parte de los servicios del Ministerio de Desarrollo Humano que se brindarán en los espacios de participación juveniles.