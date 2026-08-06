Javier Milei llegó al Palacio de Carondelet y mantiene reunión privada con Daniel Noboa

Javier Milei llegó al Palacio de Carondelet para reunirse con Daniel Noboa

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este jueves 6 de agosto de 2026 a Quito para cumplir una agenda oficial con el mandatario Daniel Noboa.

La visita contempla una reunión en el Palacio de Carondelet, la firma de instrumentos bilaterales y conversaciones sobre seguridad, comercio y un nuevo tratado de extradición.

Reunión entre Milei y Noboa en Carondelet

Desde las primeras horas de la mañana, el centro histórico de Quito registró un amplio despliegue de Policía y Fuerzas Armadas.

El perímetro del Palacio de Carondelet permaneció resguardado y con restricciones de acceso mientras se ultimaban los preparativos para la visita del mandatario argentino.

Como parte de su agenda, Javier Milei realizó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, un acto protocolario que antecedió a la reunión con el presidente Daniel Noboa.

Durante el encuentro también se prevé la firma de varios instrumentos de cooperación entre ambos países.

Extradición, comercio y ciberseguridad

Uno de los principales temas que analizarán los mandatarios será la negociación de un nuevo tratado de extradición entre Ecuador y Argentina.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, señaló previamente que el acuerdo vigente data de 1933, por lo que la actualización buscaría agilizar los procesos de cooperación judicial entre ambas naciones.

🏛️ https://t.co/rEWGHTbWoS 👉 El presidente de #Argentina, Javier Milei, llegó a Quito para reunirse con Daniel Noboa y negociar un nuevo tratado de extradición junto a acuerdos de seguridad. pic.twitter.com/YeYxdmtRWu — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 6, 2026

La agenda bilateral también incluye conversaciones sobre el sector automotriz, con la posibilidad de avanzar en acuerdos de beneficio recíproco, además de temas relacionados con la seguridad y la ciberseguridad, áreas que ambos gobiernos consideran prioritarias dentro de su cooperación.

La visita de Javier Milei se desarrolla en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Argentina.