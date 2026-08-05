Visita de Javier Milei a Ecuador: Esta será la agenda oficial con Daniel Noboa

Daniel Noboa se reunió con Javier Milei en Argentina el 10 de diciembre de 2025.

La Presidencia de la República dio a conocer la agenda oficial de la visita del presidente de Argentina, Javier Milei y la reunión con el presidente Daniel Noboa, que se desarollará este jueves 6 de agosto

La reunión bilateral tendrá como propósito fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y avanzar en la consolidación de acuerdos estratégicos relacionados con los ámbitos judicial, comercial y de seguridad.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, también dijo a Teleamazonas que uno de los principales objetivos de la visita será impulsar la actualización del tratado bilateral de extradición, un acuerdo internacional vigente desde 1933.

Además, esta visita será la primera visita oficial de un presidente de Argentina a Ecuador desde 2007.

Agenda oficial del encuentro

Las actividades se desarrollarán durante la tarde de este jueves en Quito, de acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno: