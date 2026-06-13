Agencia de Regulación y Control Minero es atacada con explosivos en Machala

El artefacto, según la Policía, fue arrojado por hombres que se conducían en una motocicleta y un carro

Un atentado con explosivos contra el edificio de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Machala, El Oro, ocurrió la noche del viernes 12 de junio de 2026.

La agresión a este edificio estatal sucedió aproximadamente a las 20:20 en las calles Guabo, entre Juan Montalvo y Nueve de Mayo, en pleno centro comercial de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados a bordo de una motocicleta y un vehículo arrojaron un artefacto explosivo contra la fachada de la infraestructura y huyeron.

La fuerte onda expansiva destruyó los ventanales y la fachada de las oficinas estatales de Arcom.

Gobierno condenó el hecho

También causó destrozos en al menos ocho viviendas y locales comerciales aledaños. Hasta el momento no se reportan muertos ni heridos por el hecho.

A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía, condenó el atentado.

"No es una coincidencia, es una reacción de quienes pretenden intimidar a un Estado que ha decidido enfrentar a las mafias con firmeza", aseguró.

Aseguró además, que el ataque ocurre pocas horas después de la ejecución de 88 operativos contra actividades de minería ilegal en distintos sectores de la provincia de El Oro.