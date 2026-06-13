Mundial 2026: Partidos que se juegan este sábado 13 de junio y dónde ver

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con una jornada cargada de emociones y cuatro compromisos correspondientes a los Grupos B, C y D. La acción arranca a las 14:00 con el duelo entre Catar y Suiza.

El partido más atractivo de esta jornada será el estreno de Brasil ante Marruecos, programado para las 17:00 (hora de Ecuador). La Canarinha buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo C frente a una selección marroquí que llega respaldada por sus destacadas actuaciones internacionales. El encuentro será transmitido EN VIVO y en señal abierta para Ecuador a través de Teleamazonas y teleamazonas.com.

La programación del sábado se completa con el choque entre Haití y Escocia, a las 20:00, y el enfrentamiento entre Australia y Turquía, previsto para las 23:00.

Partidos del sábado 13 de junio (hora de Ecuador)

14:00 | Catar vs. Suiza

17:00 | Brasil vs. Marruecos ( en vivo por Teleamazonas )

) 20:00 | Haití vs. Escocia

23:00 | Australia vs. Turquía

El tercer día de competencias del Mundial 2026 promete grandes emociones, con el esperado debut del pentacánpeón del mundo.