¿Quién es Juan Carlos Aveiga, nuevo ministro de Salud de Ecuador?

Juan Carlos Aveiga fue designado como el nuevo ministro de Salud Pública de Ecuador. El médico ecuatoriano llega al cargo con una trayectoria en cirugía general, administración hospitalaria y gestión de servicios de salud, desarrollada principalmente en el sector privado.

Aveiga es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde obtuvo su título en 2002. En la misma institución cursó la especialización en Cirugía General, finalizada en 2013.

Su formación académica también incluye una maestría en Gerencia Hospitalaria por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), obtenida en 2019, además de un Grand Master en Obesidad y Cirugía Bariátrica, otorgado por la TECH Universidad Tecnológica de España en 2024.

Trayectoria de Juan Carlos Aveiga

Antes de asumir como ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Aveiga desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Hospital Alcívar, en Guayaquil.

Su último cargo fue el de director médico de esa casa de salud. Anteriormente también se desempeñó como coordinador general y jefe del Servicio de Cirugía, funciones relacionadas con la administración hospitalaria y la atención quirúrgica.

Además, fue docente de pregrado de Medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Con su designación, Juan Carlos Aveiga asume la dirección del Ministerio de Salud Pública (MSP) en un contexto marcado por desafíos como el abastecimiento de medicamentos e insumos, el fortalecimiento de la red pública de salud y la mejora en el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos.