Noboa nombra a Juan Carlos Aveiga como nuevo ministro de Salud tras salida de Jaime Bernabé

Juan Carlos Aveiga Parra es el nuevo ministro de Salud de Ecuador. El presidente Daniel Noboa lo designó en el cargo este viernes 10 de julio de 2026 mediante Decreto Ejecutivo 446.

Aveiga Parra es el octavo Ministro de Salud en el gobierno de Daniel Noboa y reemplazará a Jaime Bernabé Erazo, quien estuvo en el cargo desde el pasado 27 de abril de 2026.

El nuevo ministro asume el cargo en medio de la polémica por la escasez de medicamentos en la red de salud pública y los constantes reclamos de distintos gremios por la falta de atención.

El Ministerio de Salud es la institución que más cambios ha tenido en el actual Gobierno. Ocho personas han liderado su administración, entre ellas, la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

¿Quién es Juan Carlos Aveiga?

Según información pública Juan Carlos Aveiga es cirujano bariátrico y, según información de la página web del Hospital Alcívar, se desempeña como Director Médico de esa casa de salud.