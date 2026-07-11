EN VIVO I Inglaterra vs. Noruega empatan 1-1 en juego por boleto a semifinales del Mundial 2026

Estadio de Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 11 de julio de 2026. Patrick Berg (Noruega) en acción con Harry Kane (Inglaterra).

Inglaterra y Noruega se disputan el pase a las semifinales de la Copa Mundial 2026 en el estadio Miami, en lo que representa un enfrentamiento inédito en la historia de las citas mundiales. La gran preocupación en la previa pasa por las condiciones climáticas extremas en Florida, donde la sensación térmica alcanza los 44 °C.

Esta situación ha encendido las alarmas de las delegaciones por el desgaste físico que sufrirán los futbolistas, e incluso se reportaron gestiones de última hora ante la FIFA para evaluar un posible retraso en el inicio del encuentro deportivo.

El choque promete ser un duelo de artillería de élite mundial, protagonizado por el cara a cara entre Harry Kane y Erling Haaland. El atacante noruego llega encendido tras comandar la histórica clasificación de su país frente a Brasil en los octavos de final, consolidando a los nórdicos como la gran revelación del certamen.

Por su parte, la escuadra británica que dirige Thomas Tuchel busca reafirmar su chapa de candidata al título tras dejar en el camino al coanfitrión México en una eliminatoria de alta tensión.

En el aspecto táctico, Tuchel sorprende en su alineación titular al incluir a Noni Madueke desde el arranque por la banda derecha en lugar de Bukayo Saka, acompañando a Anthony Gordon y Jude Bellingham en la generación de juego.

Noruega, bajo el liderazgo de Martin Ødegaard en la zona de gestación, mantiene el tridente ofensivo con Alexander Sørloth y Andreas Schjelderup custodiando a Haaland, apostando a un planteamiento vertical y de transiciones rápidas para lastimar a la zaga inglesa.